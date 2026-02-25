La truffa dell’Sms che invita a chiamare il Centro Unico Polivalente

C’è una nuova truffa telefonica in giro. Stanno circolando SMS fraudolenti che sembrano provenire da “uffici CUP” ma sono tentativi di truffa.

Il messaggio proviene da un presunto “Centro Unico Primario, Centro Unico Polivalente, Gestione Unica Prenotazione” (tutte diciture errate!) e invita a chiamare un numero a pagamento per “comunicazioni che la riguardano”.

Attenzione: Il prefisso 893 è associato a servizi a pagamento e può comportare costi molto elevati per l’utente, di due euro per ogni minuto di telefonata più scatto alla risposta.

Chi chiama questo numero riceve risposta da una donna che inventa una pratica relativa alla vostra residenza e si scusa se la musica di intrattenimento del trasferimento di chiamata non funziona. La centralinista vi fornisce un codice alfanumero lungo con le iniziali della vostra provincia di residenza, codice che lei dice di inserire in un portale e che voi dovrete declinare al successivo centralinista.

A questo punto si resta in attesa per minuti interi.

È una truffa!.

Come comportarsi:

• Non rispondere e non richiamare il numero indicato nel messaggio

• Non cliccare eventuali link dentro al testo del messaggio

• Non fornire dati personali o sensibili

• Segnalare il messaggio SMS alla Polizia Postale tramite il portale ufficiale.

