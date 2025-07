La V A del Commerciale di Modica si ritrova a 30 anni dal diploma. FOTO

Modica -A distanza di 30 anni dal diploma, il legame tra gli alunni della mitica classe V A dell’Istituto Professionale Commerciale non si è spezzato.

Gli anni scolastici 1990-1995 hanno lasciato un segno indelebile e un forte legame nei cuori di chi in quegli anni ha scoperto amicizie sincere che resistono al tempo.

Sono passati 30 anni da quando i ragazzi della 5A hanno sostenuto gli esami di maturità con il supporto del loro indimenticabile e affezionatissimo prof. Landoliina e proprio in questi giorni si sono ritrovati per festeggiare questo importante anniversario.

Purtroppo alcuni mancavano, chi per impegni pregressi chi perché fuori sede ma è stata comunque una serata all’insegna delle risate, dei ricordi pieni di nostalgia nel ripensare agli scherzi fatti ai professori, all’ansia per le interrogazioni, alla spensieratezza di quei momenti piacevoli e indimenticabili trascorsi insieme soprattutto ricordando le avventure vissute in gita a Londra.

Ovviamente non sono mancati i ricordi legati agli insegnanti che hanno accompagnato negli anni i ragazzi della 5A e di tutte le marachelle fatte. Alla reunion erano presenti anche il prof. Landolina (papà adottivo di tutta la classe ) e la prof. Iacono.

Il legame che li ha uniti 30 anni fa è ancora vivo e forte e la promessa a fine serata non poteva essere quella di rivedersi presto.

