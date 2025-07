La V A del Commerciale di Scicli si ritrova dopo 26 anni

Scicli – Da 26 anni, ininterrottamente, almeno due volte l’anno si riuniscono per passare serate spensierate e ritornare un po’ adolescenti. “Tanti ricordi, tante risate e l’amicizia che ci lega come se questi 26 anni non fossero mai passati. Un piacevole incontro che rinsalda le amicizie e gli affetti che il tempo non scalfisce”. Ad Maiora semper per la Classe 5^ A Istituto Tecnico Commerciale Scicli.

Location Pizzeria La Spiaggetta Sampieri 15.07.2025

Domenico P.

Veronica C.

Corrado A

Peppe A.

Valentina B.

Elisa P.

Elmina D.

Sara P.

Stefania S.

Gianmarco L.

Stefania O.

Peppe P.

