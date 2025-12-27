L’abbraccio fra il sergente Stormy e il cane Jasmine, più forte della guerra e del cancro

Ci sono incontri che nascono nei luoghi più impensabili e diventano ancora più forti quando tutto il resto crolla. È successo a Stormy, sergente dell’esercito degli Stati Uniti, e al cane Jasmine, una cucciola randagia trovata affamata in un bunker durante una missione in Medio Oriente. Una storia di cura reciproca, attesa e ritorni che oggi commuove per la sua forza silenziosa.

Stormy era stato schierato all’estero nel febbraio 2025. In quei giorni lontani da casa, tra turni, pericoli e solitudine, non avrebbe mai immaginato di imbattersi in una presenza destinata a diventare fondamentale. In un bunker incontrò una cucciola randagia, magra e affamata. Tra loro nacque subito un legame profondo. Lui la chiamò Jasmine, lei cominciò a seguirlo ovunque, diventando un punto fermo in un contesto instabile.

Pochi mesi dopo, la vita di Stormy ha subito una svolta drammatica. A soli 20 anni, dopo una caduta, gli è stato diagnosticato un tumore alle ossa al ginocchio. A raccontarlo è stata sua madre, intervistata da People. Stormy è quindi rientrato negli Stati Uniti e ha iniziato le cure al Walter Reed National Military Hospital di Washington, sottoponendosi a chemioterapia e preparandosi a un delicato intervento chirurgico. Ma mentre il suo corpo combatteva, la sua mente tornava sempre lì, a quella cucciola rimasta dall’altra parte del mondo.

Jasmine non era solo un ricordo. Era diventata un’ancora emotiva. “Grazie al cielo ha trovato questa cagnolina perché gli ha dato qualcosa da aspettare con ansia”, ha raccontato ancora la madre a People. “Quando ha trovato Paws of War e ci ha detto che sarebbe tornata a casa, ci siamo detti: davvero?”.

A rendere possibile il ricongiungimento è stata Paws of War, organizzazione no-profit che si occupa di salvare animali e di affiancarli a veterani e soccorritori, offrendo anche cani da assistenza e supporto gratuito. Derek Cartwright, veterano dell’esercito americano e coordinatore logistico dell’organizzazione, ha spiegato in un comunicato: “Questa è una storia che ha toccato molti cuori e tutti volevamo assicurarci che la missione fosse un successo. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa missione, affinché Jasmine e il sergente Stormy potessero tornare di nuovo insieme”. Cartwright si è recato personalmente in Medio Oriente per prendere e accompagnare Jasmine negli Stati Uniti, occupandosi di ogni passaggio burocratico. Una volta arrivata, la cagnolina è stata scortata fino alla casa di Stormy in Pennsylvania dalla God Bless America Motorcycle Color Guard.

Il 7 dicembre, nel vialetto di casa, Stormy ha rivisto Jasmine. Familiari e amici erano lì, in silenzio, a osservare un momento carico di emozione. Secondo Paws of War, il ricongiungimento è stato “estremamente emozionante per tutti! e il legame tra i due “era evidente”. Oggi Jasmine è accanto a Stormy mentre affronta uno dei periodi più complessi della sua vita. E lui non nasconde cosa significhi per lui averla di nuovo vicino. “Sono così felice di avere Jasmine qui con me e così grata per tutto quello che Paws of War ha fatto per rendere possibile tutto questo”, ha detto Stormy a People. “È un momento difficile della mia vita, ma averla al mio fianco mi aiuta sicuramente”. In guerra, Stormy ha salvato Jasmine dalla fame e dall’abbandono. Oggi, in una battaglia diversa, è Jasmine a sostenerlo. Un legame autentico, più forte della distanza, della malattia e della paura.

