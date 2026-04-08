L’accoltellamento di Pasqua a Marzamemi, identificati e denunciati i due aggressori

Marzamemi – Sono stati identificati e denunciati due presunti responsabili dell’accoltellamento avvenuto a Marzamemi, nel Siracusano, la sera della domenica di Pasqua. Le indagini del commissariato di polizia di Pachino hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due uomini trentenni, accusati di lesioni personali pluriaggravate. I fatti risalgono alla serata del 5 aprile: nel corso di una lite esplosa tra la folla della movida, i due avrebbero aggredito un ventiquattrenne di Noto prima a mani nude, poi con un coltello a serramanico, procurandogli ferite al busto, alla schiena e alla coscia. Il giovane è stato medicato con numerosi punti di sutura presso il Pronto Soccorso di Avola. Decisive le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Durante una perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto l’arma del delitto: un coltello con lama di 10 centimetri. La divisione Anticrimine della questura di Siracusa ha avviato l’iter per il Daspo Willy, che vieterebbe ai due l’accesso alle zone della movida per le prossime due stagioni.

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