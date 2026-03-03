Ladre ragazzine in profumeria in via Gabriele D’Annunzio

Hanno 15 e 16 anni

Catania – La polizia ha denunciato una 15enne e una 16enne catanesi sorprese a rubare prodotti cosmetici in un negozio di profumi di via Gabriele D’Annunzio. Le giovani dopo aver scelto alcuni prodotti, prelevandoli dagli scaffali in cui erano esposti, con disinvoltura hanno rimosso l’antitaccheggio, pensando di non essere viste da nessuno.

Una volta arraffati 42 prodotti cosmetici di noti marchi, per un valore di circa 240 euro, hanno provato a superare le casse per uscire senza pagare. A notare l’atteggiamento sospetto delle due ragazzine è stato il personale di vigilanza del negozio che le ha bloccate, chiedendo di restituire quanto rubato. Poi è stato chiesto l’intervento della polizia.

