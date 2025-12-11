Ladri con la maschera di gomma rubano 500 mila euro, traditi da un morso

Catania – Il 33enne Michael Santo Antonio Battaglia e il 52enne Massimiliano Fichera sono stati arrestati a Catania per una rapina risalente al 13 maggio scorso. Simulando la consegna di una cassetta di frutta si sono introdotti in una casa in pieno centro, uno di loro con la faccia coperta da una maschera in gomma.

I proprietari sono stati immobilizzati e zittiti con il nastro adesivo, quindi costretti ad aprire due casseforti che contenevano circa 500.000 euro. Quindi i rapinatori sono scappati con una macchina guidata da un complice. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza ma anche al ritrovamento di un frammento di un guanto in lattice, strappato con un morso a uno di loro, i carabinieri sono riusciti a risalire alle identità dei due. Decisive pure le intercettazioni telefoniche.

