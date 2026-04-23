Ladri d’appartamento indossano la divisa della Croce rossa

Catania – Hanno tentato di svaligiare un appartamento in via Ughetti a Catania fingendo un intervento di soccorso. Il loro comportamento anomalo, però, ha insospettito una cittadina che ha chiamato la polizia. La donna, in diretta, ha descritto quello che stava succedendo: un sedicente soccorritore della Croce rossa, con il volto parzialmente coperto, stava entrando in un appartamento dalla finestra, con l’aiuto di un complice che gli passava utensili da lavoro, prelevati da un’auto ferma in strada e poi usati per scardinare la finestra.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno visto la macchina segnalata con un uomo alla guida. Non appena si sono avvicinati per identificare il conducente, quest’ultimo ha ingranato la marcia, cercando di dileguarsi tra le vie della zona. I poliziotti hanno inseguito il fuggitivo senza mai perderlo di vista.

Quando ha capito di non avere più vie di fuga, l’uomo ha abbandonato la macchina in strada ed è scappato a piedi per una manciata di metri, per poi essere definitivamente bloccato e arrestato per tentato furto in appartamento e mancato arresto all’alt della polizia. All’auto, risultata rubata pochi giorni prima, erano state apposte delle targhe false. Così è scattata anche la denuncia per riciclaggio d’auto.

Tornati nell’appartamento preso di mira, i poliziotti hanno trovato gli utensili da lavoro impiegati per forzare la finestra e per tentare di rubare la cassaforte. I ladri, però, non hanno fatto in tempo a portare via nulla di rilevante dalla casa, visto il tempestivo intervento dei poliziotti. I due complici, tra cui l’uomo che indossava la divisa della Croce Rossa, avendo visto l’arrivo della volante, sono scappati. La divisa è stata trovata dai poliziotti. L’arrestato, un pluripregiudicato catanese, è stato condotto in carcere.

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