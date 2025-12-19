Ladro catanese freddoloso: esce dal negozio indossando tre giubbotti

Catania – Un 42enne catanese è stato denunciato dai carabinieri per tentata rapina. L’uomo aveva deciso di fare ‘acquisti a costo zero’ nel punto vendita di una nota catena di negozi di abbigliamento di via Etnea, ma è stato bloccato dai carabinieri.

Il 42enne, già dal suo ingresso nel negozio, è stato notato dall’addetto alla sicurezza: con la scusa di provare un giubbotto, ne ha indossato un primo, poi di sopra un secondo e infine, sovrapponendoli a questi, ha messo anche il proprio per nasconderli.

Il ladro è stato fermato dall’incaricato all’uscita del negozio in via Sant’Euplio. Non volendo pagare la merce indossata (del valore di 1.140 euro), è andato in escandescenza, ingaggiando una colluttazione, estraendo anche un coltello.

L’addetto alla sicurezza ha subito chiamato il 112 e una pattuglia è arrivata nel giro di pochi minuti, disarmando il 42enne. La merce recuperata non potrà più essere messa in vendita perché deterioratasi nel corso della colluttazione.

