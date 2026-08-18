Dodici aerei in arrivo ogni ora (ieri erano 10), almeno fino alle 18, nessuna restrizione per le partenze. Migliora leggermente la situazione all’aeroporto di Catania. La Sac fa però sapere che, considerando la continua emissione di cenere dell’Etna, è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1.

Ieri una nuvola nera alta 6 chilometri e pioggia di polvere sulla provincia catanese: macchine coperte, strade annerite e commercianti intenti a pulire i marciapiedi. Fra i centri etnei più colpiti ci sono Valverde, Viagrande, San Gregorio e San Giovanni la Punta. La cenere si è spinta anche nel Messinese e lungo ampie fasce della costa ionica.