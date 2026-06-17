Nazionali e internazionali.

Condividi "L’aeroporto di Catania ha 14 pretendenti" sui social

Catania – Si è conclusa alle ore 23:59 del 15 giugno 2026 la procedura per la raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51% del capitale sociale di SAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso.

Alla scadenza del termine previsto dall’avviso pubblico, SAC ha ricevuto 14 manifestazioni di interesse, presentate da operatori economici italiani e internazionali interessati a partecipare al percorso di valorizzazione e sviluppo della società.

Il numero di candidature pervenute conferma l’attrattività del sistema aeroportuale gestito da SAC e l’interesse del mercato nei confronti delle prospettive di crescita degli aeroporti di Catania e Comiso, infrastrutture strategiche per la mobilità, il turismo e lo sviluppo economico della Sicilia.

Nei prossimi giorni prenderà avvio la fase di verifica della documentazione e dei requisiti previsti dall’avviso pubblico. Al termine delle attività istruttorie, i soggetti ammessi saranno invitati a partecipare alle successive fasi della procedura, secondo modalità e tempistiche che verranno comunicate nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza.

Oggi, inoltre, si è tenuta l’assemblea dei soci nel corso della quale sono state individuate le regole di governance che resteranno in capo alla componente pubblica una volta completato il processo di privatizzazione. Tali disposizioni saranno rese note ai soggetti ammessi alla seconda fase della procedura.

L’operazione si inserisce nel percorso di rafforzamento e valorizzazione di SAC, con l’obiettivo di individuare un partner industriale qualificato in grado di sostenere ulteriormente lo sviluppo infrastrutturale, la competitività e la crescita del sistema aeroportuale siciliano nel lungo periodo.

© Riproduzione riservata