L’albergo di Robert De Niro a Roma, costato 135 milioni di euro

Roma – L’indirizzo è quello della Dolce Vita: via Veneto, al civico 155 che fu del Grand Hotel. Quasi impercettibili i ritocchi sulla facciata del complesso di due palazzi ottocenteschi che fanno angolo con via Sicilia, mentre il restyling degli interni è stato colossale, firmato da Rockwell Group, blasonato studio internazionale di architettura che ha curato il design delle 117 tra camere e suite, del rooftop, della spa avveniristica e del ristorante, fondendo minimalismo giapponese e dettagli in omaggio alla Città Eterna. Per un investimento che supera i 135 milioni di euro.

Robert De Niro inaugura il suo albergo, il Nobu Hotel, in via Veneto a Roma, la via della Dolce Vita.

L’operazione finanziaria a sei zero aggiunge dunque Roma nella mappa del maxi gruppo di De Niro, Matsuhisa e Teper, che conta già 57 ristoranti (uno a Milano), 46 hotel e 20 residenze di lusso in tutto il mondo. Giovedì pomeriggio la star hollywoodiana, fresco di Lupa Capitolina, è attesa insieme agli altri due patron di Nobu all’inaugurazione del nuovo hotel per dar vita a un’antica cerimonia giapponese beneaugurante. Si chiama «Kagami Biraki», letteralmente «apertura dello specchio», e prevede la rottura di una vecchia botte di sake per un brindisi di buona fortuna: un rito che si ripete ad ogni nuova apertura targata Nobu. «Meteo permettendo, la cerimonia del sake sarà ospitata proprio su via Veneto — fanno sapere dall’albergo —. È già stata autorizzata la chiusura del tratto di strada intorno all’hotel ed è previsto l’allestimento di un palco ben visibile a tutti, per offrire un grande evento collettivo alla città».

Il ristorante Nobu di Roma segue l’onda del successo globale: aperto da due settimane, è già boom di prenotazioni.

