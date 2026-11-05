Condividi "L’ambulatorio di medicina estetica era abusivo, e i prezzi guardacaso molto bassi" sui social

Catania -Trattamenti di medicina estetica invasiva senza alcuna autorizzazione, eseguiti in un appartamento del quartiere Pigno, a Catania. La guardia di finanza ha perquisito l’abitazione e sequestrato oltre 170 articoli tra siringhe di acido ialuronico e lidocaina, fiale di botulino iniettabile, dispositivi sanitari monouso e numerosi aghi. Una donna catanese è indagata a piede libero dalla Procura per esercizio abusivo della professione. Il decreto di perquisizione e sequestro è stato eseguito nei giorni scorsi.

Secondo l’ipotesi investigativa, nell’appartamento venivano effettuati trattamenti senza le autorizzazioni di legge. L’indagine è partita dal monitoraggio dei social network: i finanzieri cercavano i post che pubblicizzavano prestazioni di medicina estetica a prezzi molto inferiori a quelli di mercato, un elemento che, spiega la guardia di finanza, indica un elevato rischio che a offrirle siano operatori abusivi. Gli approfondimenti hanno concentrato i sospetti sull’appartamento del Pigno. Con servizi di osservazione e pedinamento i militari hanno notato un insolito viavai di persone, che ha confermato l’ipotesi di una struttura sanitaria clandestina.

Dalla perquisizione è emerso che il materiale veniva usato dalla donna per eseguire prestazioni medico-estetiche senza alcun titolo abilitativo. Secondo la nota, gli strumenti erano conservati in condizioni igienico-sanitarie precarie e mancavano del tutto i presidi di primo soccorso necessari per gestire eventuali complicazioni cliniche durante i trattamenti.

Sono in corso anche accertamenti economico-finanziari per stabilire l’entità dei profitti illeciti e sottratti a tassazione, anche sulla base delle agende di lavoro e degli altri documenti trovati nell’abitazione.

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