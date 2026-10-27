L’Amerigo Vespucci in transito al largo di Donnalucata

Scicli – Una sorpresa bellissima. L’Amerigo Vespucci è apparso stamani nelle acque del mare di Scicli solcando i flutti da Sampieri a Donnalucata (foto di copertina di Tonino Trovato).

L’Amerigo Vespucci, di ritorno dalla campagna estiva 2026 in Nord America, è torna a solcare il mare di Scicli dopo quattro anni.

La nave più bella del mondo è diretta a Porto Emepdocle per poi raggiungere il Nord Europa.

La nave scuola della Marina Militare, partita da Taranto dopo una sosta tecnica, sarà a Porto Empedocle, dove la nave è attesa dal 28 al 30 ottobre. Durante la sosta, sarà possibile visitarla mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, dalle 14.30 alle 18.00.

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