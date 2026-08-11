L’antica mappa rubata era in bella mostra nello studio privato. Recuperata dalla Finanza

Il documento, come è stato successivamente appurato, è una stampa originale risalente al 1874. Nel tardo Ottocento la cartografia rappresentava uno strumento fondamentale per la fiscalità del neonato Regno d’Italia, basata principalmente sulla tassazione della proprietà immobiliare e agricola (la cosiddetta imposta fondiaria). La mappa era perciò indispensabile per l’Ufficio delle imposte dirette di Nicosia per calcolare le rendite sulla base delle dimensioni e della produttività dei terreni, accertare le proprietà per contrastare l’evasione e registrare le volture catastali durante i passaggi di proprietà, fotografando l’evoluzione urbanistica e rurale del territorio nicosiano.

Al termine delle investigazioni il titolare dello studio professionale è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, mentre il prezioso documento è stato consegnato all’Archivio di Stato di Enna per garantirne la pubblica e libera consultazione.