L’antufurto nebbiogeno mette in fuga il ladro intrufolato in palestra

Catania – La polizia ha arrestato un catanese di 42 anni che ha cercato di rubare alcuni attrezzi ed oggetti all’interno di una palestra di viale Kennedy. Il piano criminale del 42enne, però, è fallito sin da subito grazie ad un particolare antifurto installato nei locali della polisportiva.

Infatti, quando l’uomo si è intrufolato all’interno della struttura, il sistema ha subito fatto scattare l’allarme, attivando un sofisticato strumento antifurto, cosiddetto nebbiogeno, che, non appena ha rilevato la presenza dell’intruso, ha diffuso nell’ambiente una nebbia fitta e densa in grado di saturare lo spazio interessato, mettendo in fuga il ladro.

Nel frattempo, sono giunti sul posto i poliziotti della squadra volanti di Catania che si sono messi sulle tracce del 42enne, acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza. L’analisi dei frame ha permesso ai poliziotti di riconoscere in pochi istanti il 42enne, noto pregiudicato, che è stato fermato proprio vicino alla palestra.

