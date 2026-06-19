L’aria è irrespirabile, inchiesta a Priolo

Priolo, Siracusa – La Procura di Siracusa sta indagando sull’origine dei miasmi che ormai da diverse settimane imperversano nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo. Il procuratore Sabrina Gambino ha sottolineato che ci sono “accertamenti in corso” per appurare se ci siano state violazioni delle norme sulle emissioni industriali.

In prefettura ci sarà un incontro nel corso della quale Arpa dovrebbe fornire una relazione sui risultati dei monitoraggi effettuati e saranno definite le misure da adottare nell’immediato. I residenti hanno lamentato disagi e segnalato le molestie olfattive che si sono ripetute, dando vita nei giorni scorsi anche una pacifica manifestazione di protesta.

Per lunedì prossimo, alle ore 18.30, è stato promosso un sit in davanti al Comune. “Non contro l’amministrazione comunale – ci tengono a precisare i manifestanti, tra cui tantissime mamme -. È una manifestazione pacifica perché non possiamo più uscire di casa. Non viviamo bene. I nostri figli accusano bruciore agli occhi e alla gola e non possono più giocare all’aperto”.

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