Larissa Iapichino vola a 7,12 ed è nella storia: battuto il record di mamma Fiona May

Larissa Iapichino riscrive la storia del salto in lungo italiano. A Eugene, nella nona tappa della Diamond League, la fiorentina delle Fiamme Oro ha saltato 7,12 metri, migliorando di un centimetro il primato nazionale che apparteneva dal 22 agosto 1998 a Fiona May, sua madre.

Il record è arrivato subito, al primo tentativo, con vento regolare di +1.8. Un salto perfetto, costruito con una rincorsa veloce e precisa, che ha portato Iapichino oltre il 7,11 con cui Fiona May aveva chiuso la sua lunga scalata azzurra agli Europei di Budapest. Per Larissa, vicecampionessa mondiale indoor, è anche la migliore prestazione europea stagionale, un segnale importante in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.

La gara dell’Hayward Field, uno dei templi dell’atletica mondiale, ha regalato all’azzurra il secondo posto. A superarla è stata soltanto la statunitense Tara Davis-Woodhall, capace di rispondere al secondo turno con 7,13. Ma la copertina italiana è tutta per Iapichino, che a pochi giorni dal suo ventiquattresimo compleanno supera la misura più simbolica della sua carriera: quella della madre.

Il primato femminile del lungo era uno dei più antichi dell’atletica italiana. Più longevo resta soltanto quello degli 800 metri di Gabriella Dorio, datato 5 luglio 1980. Prima di Fiona May, la progressione del record era passata da Antonella Capriotti, arrivata a 6,70 nel 1988, e da Valentina Uccheddu, capace di 6,80 nel 1994. Poi l’era May, con il primo salto oltre i sette metri alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e il 7,11 fissato due anni dopo a Budapest.

Ora il nuovo riferimento è Larissa Iapichino: 7,12, un centimetro oltre mamma Fiona e una nuova pagina per il lungo azzurro.

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