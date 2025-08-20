L’arrivo nella notte del feretro di Pippo Baudo a Militello. VIDEO

Militello Val di Catania – Scortato da una staffetta delle forze dell’ordine, il carro funebre col il feretro di Pippo Baudo è arrivato in tempi record da Roma a Militello Val di Catania, dopo aver traghettato a Messina. È da poco passata la mezzanotte.

Quando il feretro di Pippo Baudo è arrivato in piazza Santa Maria della Stella padre Giuseppe Lucarelli si è fatto trovare fuori dal Santuario per benedire le spoglie del cittadino più illustre di Militello (non ne abbia a male il fisico Ettore Majorana dei ragazzi di via Panisperna).

Nella chiesa, Vincenzo Di Silvestro al violino e Ninni Soina all’organo aspettavano pronti per suonare l’Intermezzo della Cavalleria Rusticana, chiesto da Baudo prima di morire.

Un lungo applauso lo accolto al suo arrivo e ha accompagnato il feretro fin dentro la chiesa dove, stamani alle 9, sarà allestita la camera ardente e, nel pomeriggio si terranno i funerali, celebrati da monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone.

https://www.ragusanews.com/wp-content/uploads/2025/08/FDownloader.Net_AQOcdmciKHKr0JKKublE8mHX98rqZlCpKLdBaExBiksiSjPQFMEUymw-uV1d0x6RQBrwjVWzmzXHy1TnKoPARMumxXoD3QX6QR9O40gA0fh3Uw_720p_HD-online-video-cutter.com_.mp4 Su uno dei lati dell’altare è stata posizionata la corona della Presidenza della Repubblica e sul feretro, il cuscino degli amatissimi nipoti Nicole e Nicholas.

Un maxischermo trasmetterà le immagini a quanti non riusciranno a entrare nel Santuario della Madonna della Stella, dove già dal giorno prima era chiusa con le transenne la strada adiacente. https://www.ragusanews.com/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Video-2025-08-19-at-23.52.28.mp4

