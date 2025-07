L’arte delle falconeria il 30 luglio a Palazzo Bonelli-Patané

Scicli – Sarà una prima assoluta quella che il 30 luglio, alle ore 19.00, si svolgerà a Palazzo Bonelli-Patané.

Il meraviglioso palazzo di via Francesco Mormina Penna, capolavoro del liberty siciliano con gli iconici dipinti di Raffaele Scalia, incontrerà la nobile arte della falconeria praticata dall’Associazione Nocte Tempore di Belpasso, grazie alla quale poter ammirare lo splendido volo di rapaci diurni e notturni all’interno del giardino di palazzo. La Poiana di Harris e il Barbagianni saranno le specie protagoniste della serata nella quale, dopo la visita del piano nobile di quella che fu la residenza della famiglia Bonelli, si scenderà in giardino non solo per ammirare lo splendido volo dei rapaci di Nocte Tempore ma anche poterli avvicinare senza filtri, rafforzando un legame tra uomo e rapace vivo da secoli in Sicilia.

© Riproduzione riservata