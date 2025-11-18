Lascia la moglie e due bambini l’operaio albanese colpito dalla gru a Pozzallo

Pozzallo – Aveva 39 anni, una moglie e due bambini, di 6 e 2 anni, l’operaio albanese morto ieri in un incidente sul lavoro a Pozzallo.

L’uomo è stato colpito dal braccio della gru mentre era intento ad alcuni lavori edili sul tetto di un edificio in corso di ristrutturazione. Secondo una prima ricostruzione, proprio la gru avrebbe avuto un guasto meccanico che ha determinato la frattura del braccio mobile che ha centrato in pieno l’operaio.

Per lui non c’è stato scampo. Il suo corpo è rimasto sul luogo della tragedia fino alla decisione del dissequestro della salma da parte del sostituto procuratore di turno.

Non ha riportato lesioni il gruista che manovrava il mezzo pesante. L’uomo, un 47enne di Scicli che lavora per una ditta sciclitana che ha fornito i mezzi a una ditta edile di Pozzallo, è stato ricoverato in stato di shock al Maggiore di Modica.

