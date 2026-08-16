Lascia tre figli Giuseppe Biundo, l’operaio gelese vittima di incidente sul lavoro ad Augusta

La Procura ha disposto l’autopsia.

Augusta – Lascia tre figli Giuseppe Biundo, l’operaio 53enne di gela morto in un incidente sul lavoro tra Priolo e Augusta.

L’autotrasportatore di Gela è morto cadendo da un’autocisterna durante delle manovre di scarico nell’area di un’azienda di smaltimento reflui. Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi investigativi. La Procura ha disposto l’autopsia per accertare l’ipotesi del malore improvviso o altro.

© Riproduzione riservata