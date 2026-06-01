L’ASP di Ragusa stabilizza 36 unità di personale: 22 sono infermieri

Ragusa – L’ASP di Ragusa consolida il proprio organico attraverso un nuovo pacchetto di stabilizzazioni del personale del comparto. Con una serie di deliberazioni adottate tra il 28 e il 30 maggio, l’Azienda ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato di 36 unità di personale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il numero più consistente riguarda il personale infermieristico: sono infatti 21 gli infermieri stabilizzati, cui si aggiunge 1 infermiere pediatrico. Le procedure riguardano inoltre 2 ostetriche, 4 fisioterapisti, 2 tecnici sanitari di radiologia medica, 1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 1 logopedista, 1 ortottista, 1 assistente sociale, 1 operatore socio sanitario e 1 operatore tecnico-cuoco.

Le stabilizzazioni sono state disposte a conclusione dell’iter avviato con l’avviso di ricognizione del 17 novembre 2025. Il provvedimento consente di valorizzare le professionalità che, negli anni, hanno contribuito al funzionamento dei servizi aziendali, riconoscendo il percorso maturato all’interno dell’ASP e garantendo maggiore stabilità organizzativa alle strutture sanitarie e territoriali. Le assunzioni decorreranno dalla sottoscrizione dei contratti individuali.

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