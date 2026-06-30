L’ASP di Ragusa viene incontro ai più fragili con l’acquisto di un ambulatorio mobile odontoiatrico

Ragusa – È stato consegnato questa mattina all’ASP di Ragusa il motorhome odontoiatrico acquistato nell’ambito del PNES, il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con l’obiettivo di rafforzare gli interventi di prossimità e raggiungere le fasce di popolazione più vulnerabili. Alla consegna del mezzo, avvenuta nel piazzale dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, era presente il Direttore generale Giuseppe Drago.

L’acquisto rientra nel più ampio programma di contrasto alla povertà sanitaria, che prevede attività di outreach, ambulatori di prossimità e unità mobili. L’ASP si doterà, nel complesso, di tre motorhome: due clinici e uno odontoiatrico. Per quest’ultimo è stato previsto un investimento pari a 230 mila euro. A bordo opererà un’équipe dedicata e multidisciplinare, composta da due odontoiatri, tre assistenti alla poltrona, un autista e un mediatore culturale, figura essenziale per favorire il rapporto con l’utenza e superare eventuali barriere linguistiche e relazionali.

Le attività saranno rivolte alle persone in condizione di maggiore vulnerabilità e comprenderanno visita odontoiatrica, igiene orale, eventuali interventi di estrazione o ricostruzione e, ove necessario, il percorso protesico fino all’applicazione della protesi mobile definitiva.

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