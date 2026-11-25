In Sicilia sarà aperta la Tonnara di Marzamemi nel siracusano e la Villa Bordonaro ai Colli, Palermo.

Marzamemi- Dietro le porte di palazzi, ville e castelli ci sono spazi che nei secoli hanno accolto persone, attività e relazioni. Luoghi di passaggio, incontro e vita quotidiana, i cortili conservano le tracce delle trasformazioni che hanno attraversato edifici, città e territori. Domenica 13 dicembre 2026, saranno protagonisti della prima edizione nazionale di “Cortili Aperti”, la nuova iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane ETS, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Per un’intera giornata, i cortili delle dimore storiche accoglieranno il pubblico, offrendo una prospettiva unica sul patrimonio storico e architettonico italiano. Ispirata all’esperienza della Sezione Puglia di ADSI, giunta quest’anno alla settima edizione, la manifestazione assume per la prima volta una dimensione nazionale, con un programma diffuso in diverse regioni. Nel periodo che precede il Natale, sarà possibile riscoprire luoghi di grande fascino, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali e partecipare, in alcune dimore, a visite guidate, mercatini, cori natalizi e concerti, incontri con artigiani e iniziative dedicate alle tradizioni locali.

La manifestazione ha l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del patrimonio culturale privato e del ruolo svolto dai proprietari nella sua conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future. Con “Cortili Aperti”, ADSI rinnova il proprio impegno nel promuovere una visione delle rete delle dimore storiche come infrastruttura culturale diffusa, profondamente radicata nei territori e capace di generare benefici concreti per i territori, in particolare nei centri minori e nelle aree interne.

«Con la prima edizione nazionale di “Cortili Aperti” invitiamo il pubblico a scoprire una parte preziosa del grande museo diffuso rappresentato dalle dimore storiche italiane», ha dichiarato Maria della Pace Odescalchi, Presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane ETS. «Aprire questi luoghi significa condividere un patrimonio vivo, profondamente legato ai territori e alle comunità. Un patrimonio che, grazie all’impegno quotidiano dei proprietari, continua a essere custodito, reso fruibile e trasmesso alle generazioni future, generando valore culturale, sociale ed economico per il Paese».

In Sicilia sarà aperta la Tonnara di Marzamemi nel siracusano e la Villa Bordonaro ai Colli, Palermo.

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