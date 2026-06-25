Condividi "Latitanza Messina Denaro, il medico Francesco Burrafato aveva lavorato anche a Vittoria. È lui “Parmigiano”?" sui social

Vittoria – Il segreto era nel burro. Burro, Buffafato, Parmigiano.

Il dottore Francesco Burrafato, 84 anni, ex primario di Chirurgia ed ex direttore sanitario dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Castelvetrano, già medico al Guzzardi di Vittoria tra gli anni 60 e 70, sarebbe “Parmigiano”, il più misterioso dei complici segnati nei pizzini di Matteo Messina Denaro.

Il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, l’aggiunto Vito Di Giorgio e i sostituti Pierangelo Padova e Bruno Brucoli gli contestano l’accusa di favoreggiamento aggravato. I carabinieri hanno trovato un revolver con matricola abrasa nel giardino di casa del medico, a Casa Santa (frazione di Erice), per questa ragione Burrafato è stato arrestato. Ora è ai domiciliari.

Quella di “Parmigiano” è una storia antica: il soprannome compariva già in alcuni biglietti ritrovati dai carabinieri nel 1996. Allora, Salvatore Messina Denaro scriveva al fratello: «Ti mando una borsa di Parmigiano, non so cosa c’è dentro». Più di recente, invece, era il padrino a scrivere a “Fragolone”, la sorella Rosalia: «Ti devi incontrare col Parmigiano, solo una volta però e gli chiedi». Il boss aveva bisogno di 40 mila euro. Suggeriva che il contatto dovesse essere tenuto da “Fragolina”, un altro nome rimasto misterioso, su cui si continua a indagare. «A Fragolina — spiega la procura nel decreto di fermo — Parmigiano avrebbe dovuto erogare tranches da 5.000 euro».

Per anni si è lavorato attorno a diversi indizi per cercare di arrivare all’identità di Parmigiano. Si è pensato a qualcuno che avesse un’impresa di formaggi. O anche a un imprenditore originario della provincia di Parma, magari impegnato in appalti nella provincia di Trapani. Più semplicemente, sostengono i carabinieri di Crimor (la squadra che ha arrestato Messina Denaro), sarebbe stato un riferimento a un professionista con un cognome (Burrafato) che richiama prodotti lattiero-caseari.

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