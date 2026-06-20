L’attore Cesare Bocci al MACc, alla mostra di de Chirico

Scicli – L’attore Cesare Bocci ha visitato stamani la mostra “Giorgio de Chirico Il sole della Metafisica” in corso al MACc, Museo d’arte Contemporanea del Carmine di Scicli.

Bocci è tornato a Scicli nella Vigata del Commissario Montalbano e nel set cinematografico e sito culturale in cui è ambientato il commissariato di Vigata. A sette anni dall’ultimo ciak.

L’occasione è stata data dalla presentazione del nuovo canale promosso dal GAL Terra Barocca che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina attraverso itinerari dedicati a cultura, enogastronomia, paesaggio e ai luoghi simbolo del Commissario figlio della penna di Andrea Camilleri.

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