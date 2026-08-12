L’attore Pietro Sermonti in vacanza a Donnalucata

Scicli – L’attore Pietro Sermonti (Roma, 1971) è in vacanza a Donnalucata in questi giorni. Ospite di alcuni amici di origini sciclitane, è stato avvistato nella spiaggia di Micenci mentre giocava a racchettoni.

Nipote di Susanna Agnelli, è famoso fra gli altri lavori fra cinema e Tv, per Un medico in famiglia, dove interpreta Guido Zanin, un pediatra molto estroverso. Fino al 2010 Sermonti è stato legato sentimentalmente ad Alessia Marcuzzi.

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