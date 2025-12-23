L’attore ragusano Carlo Ferreri e Portopalo protagonisti dello spot Eni per le Olimpiadi Milano-Cortina 26

C'è l'attore ragusano Carlo Ferreri tra i protagonisti dello spot dell'Eni per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
Lo spot è in onda da ieri, è stato girato interamente a Portopalo di Capo Passero, nella zona di Cozzo Spadaro.
Una visibilità straordinario per il territorio “più a sud di Tunisi”, proiettato in un contesto di altissimo prestigio, collegato ai prossimi Giochi olimpici invernali.
La campagna pubblicitaria, infatti, segue la fiamma olimpica, transitata nei giorni scorsi anche da Portopalo, valorizzando i territori italiani e i valori più autentici.
La zona di Cozzo Spadaro rappresenta un’area di pregio paesaggistico, scenario ideale dove è stata innestata la costruzione e la narrazione dello spot, concluso con il saluto di un uomo di mare portopalese, intento a lavorare le reti sulla banchina del porto di Portopalo.
