L’attore Saul Nanni in vacanza a Scicli anche quest’anno

Bolognese, classe 1999, dal 2023 è legato sentimentalmente all’attrice e modella italo-francese Deva Cassel

Scicli – Anche quest’anno l’attore Saul Nanni è in vacanza a Scicli. Bolognese, classe 1999, dal 2023 è legato sentimentalmente all’attrice e modella italo-francese Deva Cassel (figlia dell’attore francese Vincent Cassel e dell’attrice e modella italiana Monica Bellucci), conosciuta sul set de Il Gattopardo, di cui lo stesso Saul è stato attore.

© Riproduzione riservata