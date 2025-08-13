Moda e Gossip
13/08/2025 10:04

L’attore Saul Nanni in vacanza a Scicli anche quest’anno

Bolognese, classe 1999, dal 2023 è legato sentimentalmente all’attrice e modella italo-francese Deva Cassel 

di Redazione

Scicli – Anche quest’anno l’attore Saul Nanni è in vacanza a Scicli. Bolognese, classe 1999, dal 2023 è legato sentimentalmente all’attrice e modella italo-francese Deva Cassel (figlia dell’attore francese Vincent Cassel e dell’attrice e modella italiana Monica Bellucci), conosciuta sul set de Il Gattopardo, di cui lo stesso Saul è stato attore.

