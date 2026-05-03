L’attrice Andreea Chiritescu in vacanza in Sicilia

Sciacca – Andreea Chiritescu, attrice teatrale e cinematografica, è in Sicilia per il week end. Professionista determinata e versatile, intenditrice di profumi, Andreea è originaria di Gorj ed è concittadina dello scultore novecentesco Constantin Brâncuși (peraltro attualmente in mostra ai Mercati di Traiano a Roma). Andreea si è formata presso l’UNATC di Bucarest iniziando la propria carriera al Teatro Drammatico “Elvira Godeanu”. Nel corso di una carriera ha scoperto un sogno: la vita a Roma. Dall’anno scorso si è stabilita nella Capitale, per la quale professa un amore sconfinato.

Andreea è apprezzata soprattutto per la sua capacità di immedesimarsi nei personaggi ed è considerata uno dei talenti più promettenti della nuova generazione di attori rumeni. La sua prossima tappa sarà un breve ritorno in Romania, dove reciterà nella feroce satira sociale novecentesca di Alexandru Kirițescu “Gaitele”, Regia di Gelu Colceag; poi a partire dal 12 del mese sarà a Cannes per la stagione del Festival. Ha celebrato la Pasqua a San Pietro e per questo primo fine settimana di maggio è venuta in visita a Sciacca: la città eterna è il suo sogno divenuto realtà, ma per l’isola un’attrazione speciale.

Appassionata indossatrice di profumi, il suo preferito, ha dichiarato Andreea al nostro giornale, è Naxos di Xjeroff, dalla collezione 1861 dedicata all’anniversario dell’Unità d’Italia e ispirato alla Sicilia. Ça va sans dire.

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