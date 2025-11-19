L’attrice giarratanese Loredana Cannata arrestata in Vaticano: ha protestato contro la corrida. FOTO

Città del Vaticano – L’attrice iblea, originaria di Giarratana, Loredana Cannata è stata arrestata questa mattina in Vatiano. L’artista, 50 anni e attivista per i diritti per gli animali, è stata fermata durante l’udienza generale di Papa Leone XIV in Vaticano, dopo aver saltato la transenna indossando una maglietta con la scritta “La corrida è peccato” e impugnando un cartello con il messaggio “Papa Leone: aiutaci ad abolire la corrida”.

Cannata è una attivista di People for ethical threatment of animals (Peta), e proprio l’associazione ha diffuso la notizia. La sua azione fa parte della campagna che esorta il Papa a denunciare la corrida e a interrompere i legami della Chiesa cattolica con questo sport violento e crudele.

Loredana Cannata si è presentata in mattinata in piazza San Pietro e ad un certo punto ha inscenato la manifestazione. Le guardie svizzere e il personale addetto alla sicurezza l’hanno raggiunta e fermata. L’attrice, vegana e crudista, ha partecipato anche all’ultima edizione de ‘L’isola dei famosi’.

