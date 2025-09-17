Laura Pausini ha perso 20 chili. La dieta

A 51 anni Laura Pausini vive una seconda gioventù, piena di energia e rinnovata consapevolezza. La cantante ha perso ben 20 chili, grazie a un percorso costruito su misura per lei con l’aiuto degli specialisti. Un duro iter fatto di alimentazione equilibrata e allenamenti costanti che ora però dà i suoi frutti. E il cambiamento non è solo fisico, come lei stessa racconta: “Sono dimagrita. Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte. Da adolescente, come tutte, ho seguito le diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici. Ora mi alleno tre volte a settimana”.

La rinascita di Laura Pausini è apparsa evidente negli scatti che la cantante ha condiviso sui social durante l’estate. Dopo mesi di tournée sfiancanti e l’esibizione con Robbie Williams per il Mondiale per Club, l’artista si è ritagliata momenti di relax con il marito Paolo Carta e gli amici. Nelle foto la si vede sorridente, in costume arancione, fiera della silhouette riconquistata. “È agosto, zero vacanze ma tantissime cose di lavoro da fare con un sorriso gigante. In costume. Mille altre cose random”, aveva scritto in un carosello di immagini. Alla domanda di una fan su come si sentisse ora in costume, la risposta è stata scherzosa: “Bene, ma adesso rimangio e non me lo metto più”.

I risultati hanno richiesto tempo. Laura Pausini ha seguito un piano nutrizionale mirato e ha affiancato all’alimentazione un allenamento regolare. A scandire la sua routine, tre sedute settimanali con esercizi aerobici e di allungamento. E niente scorciatoie né farmaci, ci tiene a precisare, con riferimento all’antidiabetico molto in voga tra le celebrity per dimagrire. La cantante ha preferito puntare piuttosto su costanza, impegno e disciplina.

“Ho capito che per una vita sana bisogna eliminare le persone false e non solo i carboidrati”, dichiara in un’intervista rilasciata a Sette. E aggiunge: “Sul lavoro non riesco ad avere rapporti basati sulla falsità, ma visto che voglio non litigare faccio fatica a dire alle persone con cui non mi trovo bene che c’è qualcosa di finto nel nostro rapporto“. La cantante ammette anche di non riuscire ancora a guardarsi allo specchio senza pregiudizi: “Non sono mai arrivata ad accettare o ad amare i miei difetti, so che è un lavoro importante che andrebbe fatto, ma ho sempre cercato di nasconderli. I movimenti dell’opinione pubblica ti aiutano a non vergognarti, ma dentro rimane l’insicurezza. Io l’ho sfogata nella musica: il palco è l’unico posto dove non ho paura“.

“So che a insultare o screditare i personaggi noti è una minoranza degli utenti”, spiega la cantante. “Viene da chiedersi perché gli altri non scrivono: credo che la risposta sia perché sono più intelligenti e hanno meglio da fare”. E i commenti negativi? “Quelli non bisognerebbe leggerli“, conclude.

