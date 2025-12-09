Laura Pausini: «Elimino i social e cambio numero di telefono. Lo schermo mi causava stress e ansia»

«State facendo qualcosa anche voi per ritornare ad amare voi stessi?» si chiude con questa domanda, che invita tutti i suoi fan a una riflessione, il post che Laura Pausini ha condiviso tramite le Instagram stories per raccontare la scelta drastica che ha fatto di recente, proprio per amore verso di sé e che è nata con «Ritorno ad amare», l’ultima cover che ha pubblicato.

«Nelle ultime settimane con l’arrivo di “Ritorno ad amare” ho deciso di fare qualcosa di concreto per me, perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi», ha esordito la cantante. «Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cel tutti i social, perché mi stavano creando una dipendenza malata ed ho anche deciso di cambiare numero di telefono e di rimanere in contatto per il momento solo coi miei famigliari».

Pausini ha proseguito, spiegando la scelta di liberarsi dalle «tentazioni», non sempre sane, dello smartphone: «Ne avevo e ne ho bisogno, stavo passando troppo tempo davanti allo schermo e questo mi causava stress e ansia. A volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non essere riuscita a leggere e a rispondere a tutti i messaggi. Riavvicinarmi alla vita mi sta permettendo di sentirmi più serena e più concentrata con le persone reali al mio fianco. Con la luce del sole e non quella artificiale dello smartphone».

Al momento, dunque, il suo utilizzo dei social è centellinato: «Ogni tanto passo da qui con i cel dei miei collaboratori perché non voglio perdere il contatto con voi – ha comunicato ai fan -. Anche se da sempre mi faccio conoscere attraverso le canzoni che canto e questo mi unisce a voi in modo speciale, che solo la musica può creare».

Il post termina con un monito: «Oggi sono entrata 10 min e ho fatto un giro sui vari social leggendo notizie che non riguardano me ed ho trovato un odio sfrenato contro tutto e tutti. Mi sono spaventata. Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male. La salute vale e merita di più. Non siamo stati capaci di usare i social per creare contatti e avvicinarci. Sono diventati il posto dove si vomita rabbia e odio».

© Riproduzione riservata