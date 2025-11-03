Laura Pausini, morto lo zio Ettore: investito in bici da un’auto in fuga

Bologna – Lutto per Laura Pausini. Lo zio della cantante, Ettore Pausini, è stato investito in bici alle porte di Bologna e l’auto che l’ha ucciso è fuggita dopo l’incidente. Se n’è andato così, a 78 anni, “un uomo immenso”, lo ricorda Stefano Giordani, presidente dell’associazione Onconauti Bologna e suo amico da 30 anni.

Pausini, originario di Solarolo, come ogni sabato e domenica ieri era andato a fare un lungo giro in bici fuori città: probabilmente, quando è stato investito, era di ritorno da una delle sue solite uscite.

Lui procedeva in direzione centro, mentre l’auto andava verso la periferia. Per cause in corso di accertamento, c’è stata la collisione e subito la vettura è scappata, lasciando dietro di sé sangue a terra e una mountain bike distrutta. I soccorritori hanno rianimato Pausini per un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Indagano Carabinieri e Polizia Locale, che hanno istituito posti di blocco ai confini della città e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire alla targa e all’identità del conducente. Le autorità lanciano un appello a chiunque abbia assistito all’incidente o notato movimenti sospetti in zona. Il corpo del 78enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di legge.

