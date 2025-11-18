Laurea honoris causa per Paola Cortellesi a Messina

Messina – L’Università di Messina conferirà la laurea magistrale honoris causa in giurisprudenza all’attrice, sceneggiatrice e regista Paola Cortellesi. Il riconoscimento, deliberato all’unanimità dal senato accademico e successivamente approvato dal ministero dell’Università e della Ricerca, “nasce dalla volontà del dipartimento di giurisprudenza di valorizzare il contributo che l’artista ha saputo offrire al dibattito civile e culturale del Paese” e “in particolare, con il film C’è ancora domani, Paola Cortellesi ha affrontato con grande sensibilità temi centrali della storia repubblicana, mettendo in luce il rapporto tra diritto, società ed emancipazione femminile”.

“Il lavoro di Paola Cortellesi dimostra, inoltre, come il linguaggio cinematografico possa incidere sulla coscienza collettiva più di quanto riescano talvolta i tradizionali strumenti di divulgazione – si legge in una nota dell’Ateneo -. Il cinema, capace di parlare alle nuove generazioni con forza empatica e chiarezza narrativa, diventa così un veicolo di riflessione e consapevolezza su temi giuridici complessi, trasformandoli in esperienza emotiva e formativa. È anche per questo motivo che l’Ateneo ha riconosciuto nell’opera dell’artista una valenza educativa e civica pienamente coerente con la propria missione scientifica”. La cerimonia è in programma il 27 novembre alle 11, nell’aula magna del rettorato, di Messina.

© Riproduzione riservata