L’autista che ha lasciato il bambino a piedi: «Ho incontrato la famiglia, ci siamo stretti la mano». I genitori: «Per noi la faccenda è chiusa»

Belluno – L’autista che qualche giorno fa ha lasciato a terra un bambino a San Vito di Cadore ha raccontato quello che è successo durante la puntata di “1MattinaNews”. Il team del programma e l’inviato Alessandro Banchero hanno fatto da tramite per far incontrare a telecamere spente Salvatore Russotto, l’autista, e i genitori del bambino, Andrea Zuccolotto e Maria Sole Vatalaro.

«Ho potuto stringere loro la mano, ci siamo rinfrancati a vicenda» ha detto l’autista ai microfoni di Rai Uno.

Mamma e papà del bambino hanno accettato a buon cuore le scuse: «Mio figlio ha superato la cosa, è al settimo cielo. È stato anche invitato alle Olimpiadi. Abbiamo compreso la sua situazione, come famiglia vogliamo evitare la gogna mediatica nei suoi confronti. Come famiglia, per noi la faccenda è chiusa» spiegano i genitori del bambino.

