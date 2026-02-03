L’autista del bus e il bambino si sono abbracciati

Riccardo e Salvatore si sono incontrati e hanno scelto di lasciarsi alle spalle quanto accaduto.

La mamma del bambino di 11 anni ha accettato le scuse dell’autista che, nei giorni scorsi, aveva fatto scendere il piccolo dal bus in provincia di Belluno perché privo del biglietto “olimpico”.

Il conducente ha spiegato di aver vissuto notti difficili dopo l’episodio, dicendo di non essere riuscito a dormire e di aver agito convinto di fare la cosa giusta, senza rendersi conto fino in fondo delle conseguenze. Parole che sono state ascoltate e accolte, in un confronto diretto e umano.

Una storia che aveva indignato e commosso tutta l'Italia, diventando simbolo di una riflessione più ampia su regole, responsabilità e umanità. E che oggi, fortunatamente, trova una conclusione diversa: non una cancellazione di ciò che è successo, ma un gesto di riconciliazione.

