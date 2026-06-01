L’auto a tutta velocità si schianta contro il ristorante stellato: le immagini delle videocamere di sicurezza

Trento – L’impatto è stato così devastante che non è stato ancora possibile quantificare i danni: lo schianto fuori dal comune – incredibile se non fosse stato ripreso dalle telecamere di sicurezza – che ha coinvolto un’auto finita contro il ristorante dello chef stellato Peter Brunel ad Arco la sera del 22 maggio, mostra ancora evidenti i suoi segni. «Fortunatamente il locale era chiuso per dei lavori di ristrutturazione ai piani superiori», spiega Brunel, che ha aperto il suo ristorante in via Linfano nel 2019 e che periodicamente lo migliora durante le chiusure dal periodo post-natalizio a quello estivo. Si dovrà capire ora come fare con la riapertura, solitamente introdotta da una conferenza stampa a metà giugno, che quest’anno avrebbe dovuto annunciare cambiamenti ancora più marcati del solito.

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