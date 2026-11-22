Aptera Motors segna un passaggio decisivo nella corsa alla mobilità sostenibile: l’azienda californiana, quotata al Nasdaq, ha annunciato ieri 19 novembre 2026 la consegna della prima vettura di serie del suo veicolo elettrico a energia solare. Un traguardo che arriva dopo anni di sviluppo, sostenuto dai preordini degli appassionati e dai capitali raccolti tra i primi finanziatori.

Il mezzo, caratterizzato da un design aerodinamico a tre ruote e da una livrea nero opaco denominata Noir, sarà esportato fuori dagli Stati Uniti. A riceverlo sarà Martin Hartono, CEO di GDP Venture e primo nella lista degli “Acceleratori”, il programma riservato ai primi investitori che hanno garantito il supporto economico necessario per avviare la produzione, guadagnandosi così la priorità nelle consegne in base al capitale versato.

La particolarità del progetto Aptera risiede nella capacità di integrare la ricarica tradizionale tramite presa elettrica con l’energia catturata direttamente dai pannelli fotovoltaici incastonati nella carrozzeria. Secondo i dati forniti dalla casa costruttrice, in condizioni meteorologiche ottimali l’esposizione al sole è sufficiente a garantire circa 65 chilometri di percorrenza quotidiana a costo zero, rendendo di fatto superfluo l’allaccio alla rete per i tragitti urbani più comuni.

Sulla carrozzeria sono incastonate circa 180 celle solari monocristalline ad alta efficienza (sul cofano, sul tetto e sul portellone posteriore), protette da un rivestimento in polimeri compositi resistente agli urti e agli agenti atmosferici. L’impianto ha una potenza di picco di circa 700 Watt. In test indipendenti condotti dall’ente certificatore TÜV Rheinland in condizioni di pieno sole (Southern California), il veicolo parcheggiato ha generato tra 4,23 e 4,75 kWh al giorno, traducendosi in un’autonomia reale compresa tra 65 e i 70 km.

Sulla carrozzeria sono incastonate circa 180 celle solari monocristalline ad alta efficienza (sul cofano, sul tetto e sul portellone posteriore), protette da un rivestimento in polimeri compositi resistente agli urti e agli agenti atmosferici. L’impianto ha una potenza di picco di circa 700 Watt. In test indipendenti condotti dall’ente certificatore TÜV Rheinland in condizioni di pieno sole (Southern California), il veicolo parcheggiato ha generato tra 4,23 e 4,75 kWh al giorno, traducendosi in un’autonomia reale compresa tra 65 e i 70 km.

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