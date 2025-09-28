L’autoarticolato col fiocco rosa a Ragusa Ibla, autorizzato dal Comune. La migliore foto di un quartiere allo sbando

Ragusa – Spettabile Redazione,

Mi rivolgo a Ragusa News per segnalare a Voi e ai Vostri lettori, l’ennesimo episodio che riguarda il centro storico e che, con molta amarezza e frustrazione, definirei di ordinaria amministrazione e follia, allegando una sola foto.

Nel far ciò, copio la mail inoltrata pocanzi al Sindaco, verso cui ho sentito il bisogno e il dovere di informare sull’accaduto. RingraziandoVi nel caso decidiate di pubblicare sul Vostro giornale, con cordialità Vi saluto.

“Gentilissimo Signor Sindaco di Ragusa,

con la presente mail, lo scrivente vuole informarLa su quanto accaduto ieri, sabato 27 settembre, intorno alle 15.30 a Ibla.

Premesso che ci conosciamo già, essendoci più volte in passato visti per discutere sui tanti problemi che riguardano il martoriato centro storico, problemi mai risolti e, anzi, addirittura aumentati a dismisura (telecamere spente o non funzionanti, ZTL non più in funzione, stalli per il parcheggio dei residenti occupati da auto senza pass o autorizzazione, auto in circolazione in strade, contromano, totale assenza della polizia locale, ecc.)

Non volendomi dilungare, conscio che tanto sarebbe inutile, Le allego soltanto una foto scattata ieri in piazza Duomo in cui fa bella mostra di sè, un autoarticolato per fortuna senza rimorchio che è riuscito ad entrare con tanto di fiocco matrimoniale, perchè le moto-ape sono ormai passate di moda.

Evitando di commentare sull’interminabile tempo perso in auto per percorrere poche centinaia di metri, con auto parcheggiate ovunque, dalla via dott. Solarino, alla via capitano Bocchieri e ovviamente il delirio in piazza duomo, nel momento in cui quella bestia è arrivata e cercava di fare manovra, mi soffermo solo sul fatto che ho chiamato la centrale operativa della polizia municipale, sentendomi rispondere, come da prassi e copione, “che tutte le pattuglie sono al momento occupate e che manderemo una unità appena possibile”.

Ho richiamato più tardi, nel momento in cui sono rientrato a Ibla, dopo aver scattato la foto, e l’operatore, lo stesso che mi aveva risposto prima, mi ha detto che il mezzo in questione era stato regolarmente autorizzato a transitare e parcheggiare.

Concludo questa mail, soltanto con una riflessione. Non capisco tra le due, cosa sia più grave, se un mezzo del genere possa entrare nel centro storico contribuendo a generare ulteriore caos, senza alcuna autorizzazione, oppure, come è stato confermato dalla stessa polizia locale che il mezzo sia stato effettivamente autorizzato. Tra le due penso che la seconda sia la più vergognosa e incredibile.

Mi domando quando vedremo un elicottero o altro velivolo atterrare a Ibla o una mandria di tori correre lungo le stradine come a Pamplona, ovviamente sempre con autorizzazione, perchè a Ragusa Ibla ormai da anni tutto è lecito e possibile, con o senza autorizzazione.

Cordialmente la saluto”.

© Riproduzione riservata