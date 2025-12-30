L’autopsia sul corpo di Flavio Dimartino sarà eseguita il 5 gennaio

Ragusa – Lo scontro mortale in cui ha perso la vita Flavio Dimartino, 19 anni.

Per fare piena luce sulle cause del decesso, il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha disposto l’esame autoptico: l’incarico sarà conferito al medico legale Massimiliano Esposito il 5 gennaio. La Lancia Y su cui viaggiava il giovane si è scontrata frontalmente con un’altra auto condotta da un ventunenne, soccorso e trasportato in gravi condizioni al “Giovanni Paolo II”. Le sue condizioni stanno migliorando, ma la prognosi non è ancora stata sciolta. Per definire con precisione la dinamica dell’impatto, è probabile una perizia nell’ambito dell’incidente probatorio. Le due autovetture sono state poste sotto sequestro.

© Riproduzione riservata