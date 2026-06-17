Lavori in corso per la nuova autostrada, previste due chiusure sulla Ragusa-Catania

Il 27 giugno e il 4 luglio
di Redazione
Chiaramonte Gulfi – Nell’ambito dei lavori di realizzazione del Lotto 2 della costruenda “Ragusa-Catania” è prevista la chiusura al traffico della SS 514 dal km 18,600 – svincolo in contrada Dicchiara del comune di Chiaramonte Gulfi (RG) – al km 26,900 – svincolo di Sciri comune di Licodia Eubea (CT) – nelle seguenti giornate:
-
dalle ore 16:00 del 26 alle ore 10:00 del 27 giugno e dalle ore 16:00 del 27 alle ore 10 del 28 giugno per il varo dell’impalcato metallico del nuovo Cavalcavia CV02 posto al km 19,500 (necessario al fine di ricucire la viabilità locale ammodernata e le complanari di progetto) e la contestuale demolizione del cavalcavia esistente n°10 al km 23,883;
-
dalle ore 16:00 del 3 alle ore 10:00 del 4 luglio e dalle ore 16:00 del 4 alle ore 10:00 del 05 luglio per la demolizione del cavalcavia esistente n°7 al km 20,324.
Nel periodo di chiusura per entrambi i fine settimana il transito verrà garantito mediante percorso alternativo che collega i punti di chiusura (svincolo Dicchiara e svincolo Sciri) per mezzo della strada comunale Dicchiara e della strada provinciale SP38III.
L’impresa esecutrice ed Anas impiegheranno le proprie squadre displicate lungo il percorso alternativo e nei punti ritenuti singolari e critici al fine di gestire e regolamentare la circolazione.
© Riproduzione riservata