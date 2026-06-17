Lavori in corso per la nuova autostrada, previste due chiusure sulla Ragusa-Catania

dalle ore 16:00 del 26 alle ore 10:00 del 27 giugno e dalle ore 16:00 del 27 alle ore 10 del 28 giugno per il varo dell’impalcato metallico del nuovo Cavalcavia CV02 posto al km 19,500 (necessario al fine di ricucire la viabilità locale ammodernata e le complanari di progetto) e la contestuale demolizione del cavalcavia esistente n°10 al km 23,883;