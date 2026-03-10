Condividi "Lavori stradali il 12 e 13 marzo sul ponte Guerrieri e sul ponte Costanzo. Si prevede paralisi traffico" sui social

Modica – Dal 12 al 13 marzo, fra i km 332,220 e 333,260 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, in corrispondenza del viadotto Irminio, verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri. Mentre il 16 marzo il senso unico alternato sarà presente fra i km 336 e 336,501, in corrispondenza del viadotto Guerrieri.

Le limitazioni si rendono necessarie al fine di eseguire alcuni lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e dei giunti di dilatazione lungo i viadotti.

Lo annuncia l’Anas.

