Attualità
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19/06/2026 08:39

Lavori sulla nuova superstrada Ragusa-Catania, un video

Il video della ditta Sicilscavi di Spampinato. 

di Redazione

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Ragusa – 600 mc di impalcato demoliti in una sola notte lungo la Ragusa–Catania. Le lavorazioni, eseguite in orario notturno, hanno previsto la messa in sicurezza dell’area e la demolizione progressiva dell’impalcato mediante escavatori attrezzati con martello demolitore e pinza idraulica.

L’intervento rientra nei lavori di ammodernamento del Lotto 1 dell’itinerario Ragusa–Catania a opera della ditta Sicilscavi di Spampinato.

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