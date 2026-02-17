Lavori sulla Ragusa-Catania, trovata una bomba della seconda guerra. Chiusa al traffico il 1 marzo

Ragusa -Al fine di consentire degli interventi di rimozione di un ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale rinvenuto nel corso delle operazioni di bonifica che precedono alcuni lavori di ammodernamento della Catania – Ragusa al km 1,400 della SS 514 “di Chiaramonte”, si rende necessaria la chiusura temporanea della statale nel tratto compreso tra il km 0 e il km 11,900.

La chiusura sarà in vigore nella giornata di domenica 1° marzo 2026, dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

Durante l’interdizione al traffico, la circolazione stradale sarà deviata lungo il seguente percorso alternativo consigliato, valido in entrambi i sensi di marcia.

I veicoli saranno indirizzati lungo la SP7 in direzione Comiso, con successiva immissione sulla SS115 “Sud Occidentale Sicula”, secondo il seguente itinerario: al km 12 della SS514, imboccare l’uscita per Chiaramonte Gulfi – Comiso – Aeroporto; proseguire sulla SP7 in direzione Comiso per circa 3,5 km; continuare sulla Strada Provinciale Comiso–Chiaramonte per circa 1,2 km; proseguire sulla strada comunale (Via Leonardo Sciascia) per circa 1,5 km; alla rotatoria, immettersi su Via Eucalipti/SP7 e proseguire per circa 450 m; alla successiva rotatoria, svoltare su Via Gandhi e proseguire per circa 350 m; svoltare su Via S. Biagio e proseguire per circa 450 m; alla rotatoria, seguire le indicazioni per Via Generale Girlando per circa 1,3 km; proseguire sulla SS115 “Sud Occidentale Sicula” in direzione Ragusa; allo svincolo tra la SS514 “di Chiaramonte” (km 0) e la SS115 “Sud Occidentale Sicula” (km 314,300), seguire le indicazioni per Siracusa – Modica ovvero Ragusa Ovest.

© Riproduzione riservata