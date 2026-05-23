L’avvocata Laura Catania, 54 anni, muore travolta da un’auto

La donna ha una sorella che che è dottoressa all’ospedale Villa Sofia, lo stesso ospedale dove è stata trasportata.

Palermo – Dolore per la morte dell’avvocato Laura Catania, 54 anni, avvenuta questa mattina a Palermo in via Imperatore Federico. Alle 8 di questa mattina la donna stava passeggiando con il cane Otello, quando è stata investita in pieno da una Volkswagen Golf bianca nei pressi delle strisce pedonali.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, è purtroppo deceduta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

La donna ha una sorella che che è dottoressa all’ospedale Villa Sofia, lo stesso ospedale dove è stata trasportata d’urgenza. La procura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna che sarà eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico nei prossimi giorni.

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