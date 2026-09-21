Le autonomie territoriali, tra obblighi territoriali e regole di gestione, un convegno

Chiaramonte Gulfi – “Le autonomie territoriali, tra obblighi territoriali e regole di gestione”. È il titolo del convegno organizzato dall’Unione Ibleide, in programma il 2 ottobre alla sala convegni della Locanda Gulfi. Presiede e modera la dottoressa Chiara Sallemi, segretario generale dei Comuni Ibleide e dei comuni di Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi.

Interverranno, dopo i saluti del sindaco Mario Cutello e della Presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari, il Consigliere di Stato Giuseppe La Greca, su “Perchè e come. la motivazione su vincolo, controllo e facoltà giurisdizionale”; il Consigliere di Stato Maurizio Antonio Pasquale Francola, su “Il provvedimento amministrativo inefficace”; il giudice penale Giovanni la Terra, su “I reati contro la pubblica amministrazione: i confini tra le diverse fattispecie”; il dottore di ricerca Andrea Nicosia, su “Lo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose: riflessioni su criticità e prospettive di riforma”; il segretario del Libero Consorzio di Ragusa Vito Antonio Bonanno, su “Il sistema dei controlli interni nell’amministrazione di risultato. Il ruolo del segretario comunale”; il segretario comunale Giuseppe Benfatto, su “Il risk management nei Comuni, dal Piao ai controlli interni”.

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