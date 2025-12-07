Le borse di studio all’istituto Besta di Ragusa

Per gli studenti meritevoli dell’Istituto diplomati nell’anno scolastico 2024-2025.
di Redazione
Ragusa – Nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico e Aeronautico “F. Besta” di Ragusa sabato 6 dicembre si è svolta la cerimonia di consegna delle cinque borse di studio bandite dall’Associazione “Amici del Fabio Besta” per gli studenti meritevoli dell’Istituto diplomati nell’anno scolastico 2024-2025.
La prima borsa – intitolata al Prof. Pietro Potestà fondatore dell’Istituto Tecnico “F. Besta” di Ragusa – è stata assegnata a Benigno Michele.
La seconda borsa – intitolata al Prof. Angelo Manenti già Preside dell’Istituto Tecnico “F. Besta” – è stata assegnata a Bellina Terra Chiara.
La terza borsa – intitolata al Prof. Gino Tumino già socio dell’Associazione e docente all’Istituto Tecnico “Fabio Besta” di Ragusa – è stata assegnata a Spataro Chiara.
La quarta borsa – intitolata alla sig.ra Rina Cultrera, moglie del Prof. Gino Tumino – è stata assegnata a La Rosa Francesca.
La quinta borsa – intitolata al sig. Saro Leggio, primo socio onorario dell’Associazione – è stata assegnata a Sammatrice Gabriele.
