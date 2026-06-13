Le cadono i pacchi sulla testa in ospedale: morta 68enne

Scivolata dalle scale al Policlinico di Messina, era stata colpita dalle pesanti scatole.

Messina – Non ce l’ha fatta la donna rimasta vittima di un serio incidente all’interno del padiglione H del Policlinico Gaetano Martino di Messina nei giorni scorsi.

L’equipe dell’ospedale universitario ha avviato le procedure per accertare la morte cerebrale della 68enne, ricoverata in rianimazione dopo aver riportato traumi tali da renderne necessario l’immediato trasferimento in pronto soccorso.

La donna era caduta lungo una rampa di scale ed era stata colpita da alcune scatole che sarebbero scivolate da un carrello.

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